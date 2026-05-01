Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヨーロッパ旅行中の様子を公開しました。【写真】物議を醸している写真「毎日2万歩以上歩いてる」休井さんは「ヨーロッパにきてから毎日2万歩以上歩いてる。2日目から普通に全身筋肉痛。足痛い。湿布生活。歳感じてる。でも歩く。食べる」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目