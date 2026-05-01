「勝俣州和」が乗り続ける愛車とは1980年代後半のデビュー以来、バラエティ番組を中心に活躍している勝俣州和さん。芸能生活38年以上のキャリアを持つなか、最近勝俣さんの愛車が明かされ、注目を集めています。【動画】超カッコイイ！ 「勝俣州和」×愛車「国産SUV」を動画で見る！どのようなクルマに乗っているのでしょうか。2026年3月31日放送の日本テレビ系「X秒後の新世界」では、かつて人気を博した「関口宏の東京フ