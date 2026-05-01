話題沸騰中の純烈の弟分グループのモナキが、カプセルトイメーカー、奇人クラブが企画運営する話題のガチャ「証明写真」シリーズに初登場。5月2日（土）から全国の「ヴィレッジヴァンガード」約70店舗に設置される。【写真】モナキ「証明写真」設置店舗一覧■直筆サイン入りが当たるかも!?自分の写真や犬の写真がガチャになる奇人クラブの人気カプセルトイ「証明写真」シリーズに今回モナキが登場。デビュー曲のジャケット写