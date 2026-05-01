5月25日（月）のグーフィーの誕生日を前に、「ディズニーストア」では新コレクション「GOOFY FASHION 2026」を、5月8日（金）から、全国の店舗で発売。これに先駆け、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアでは、5月5日（火）より順次先行発売される。【写真】大容量サイズがうれしいバックパックも！グーフィーの新商品一部詳細■いつでもグーフィーと一緒！今回登場する「GOO