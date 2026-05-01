三原市にある会社敷地内の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は３月中旬ごろから現場周辺の捜査をしていたことがわかりました。 ４月２９日、三原市沼田の会社敷地内で徳田雅希さん（２９）の遺体が見つかりました。 警察は今年２月に東広島市の住宅が放火され、リフォーム会社社長の川本健一さん（当時４９歳）が首を刺され殺害された事件に関連して関係先を捜索していたとしています。 近くに住む人「３