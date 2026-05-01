水俣病の公式確認から70年となった1日、水俣市では午後から犠牲者を追悼する慰霊式が行われます。中継です。永島さん。 ■永島由菜アナ水俣湾に面するエコパーク水俣です。ここは水銀に汚染されたヘドロを埋め立てて造られました。この後、この場所で犠牲者の慰霊式が行われます。今から70年前の1956年5月1日、保健所に「原因不明の患者」の報告がありました。この日が「水俣病公式確認の日」とされています。原因企業