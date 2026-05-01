住宅金融支援機構は1日、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の5月の適用金利を発表した。長期金利上昇の影響で、返済期間21年から35年の最低金利は2.71％と、現行制度になった2017年10月以降で過去最高を更新した。フラット35は、機構が民間の金融機関と連携して提供する。