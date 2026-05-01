【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は４月３０日、イタリアとスペインに駐留する米軍を撤収させる可能性に言及した。２９日には在独米軍の削減を検討していることを明らかにしたばかりで、対イラン軍事作戦に非協力的な欧州各国への圧力を強めている。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、イタリアとスペインからの米軍撤収の可能性を問われ、「恐らくそうするだろう」と述べた。「イタリアは何の助けにもなって