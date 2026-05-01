チバテレは1日、1989年（平元）にスタートした同局の夏の定番となった伝統の番組「高校野球ダイジェスト」の新アシスタントに、大手芸能事務所オスカープロモーション所属で俳優・モデルの岡田莉世（22）を起用すると発表した。「高校野球ダイジェスト」は、第108回全国高等学校野球選手権千葉大会の大会期間中、試合が行われた日の夜に、当日の試合を振り返るダイジェスト番組で、放送日時は大会期間中は午後10時から、土曜日は同