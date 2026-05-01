アメリカとイスラエルによる攻撃への報復として、イランは中東各国にあるアメリカ関連の施設に攻撃を加えました。Amazonの施設も例外ではなく、データセンターが完全停止状態になっているのですが、Amazonが新たに「復旧には数カ月を要する見込み」と伝えたことが分かりました。Service health - May 01, 2026 | AWS Health Dashboard | Globalhttps://health.aws.amazon.com/health/statusAmazon says restoring damaged Mid