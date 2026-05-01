富士通陸上競技部は１日、新体制を発表し、長距離ブロックコーチだった三代直樹氏が新監督に就任することを発表した。監督だった高橋健一氏は総監督になる。三代氏は順大時代に箱根駅伝４度出走。４年時は２区で１時間６分４６秒の区間新記録（当時）をマークした。卒業後は富士通に進み、１万メートルで２００１年エドモントン世界陸上に出場。０８年に現役を引退した。同社を通じ「駅伝、マラソンだけでなく、一般種目や競