◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第２日（１日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）第２ラウンドは午前１１時３２分、降雨によるコースコンディション不良のため競技が一時中断になった。降雨によるコース整備に時間を要しスタート時間は１時間遅れ、第１組は午前８時１０分から競技を開始。８位から出た岩崎亜久竜（フリー）がインコースの９ホールで３つ伸ばし、通算７アンダーで単独首位に立っ