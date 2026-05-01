エンジンなどのトラブルのため、鹿児島湾で一時漂流した「フェリー屋久島2」の運航再開が見通せない中、運航する会社が貨物フェリーをチャーターすることになりました。 フェリー屋久島2「部品の発注や補修の状況次第で、7日以降の運航も見通せない」 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は、先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 運航する折田