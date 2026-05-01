JR九州によりますと、1日午前11時42分に鹿児島本線の伊集院と鹿児島中央の間で停電が発生しました。 この影響で、午前11時56分現在、鹿児島本線の上下は、伊集院と鹿児島中央の間で運転を見合わせています。 川内と伊集院の間も遅れが出ています。 ・ ・ ・