およそ1200人の踊り手が参加した「かごしま春祭大ハンヤ」が、鹿児島市でありました。 24回目を迎えた「かごしま春祭大ハンヤ」は、鹿児島港本港区のウォーターフロントパークをメイン会場に、鹿児島市内の6つの会場で2日間、開かれました。 今年は鹿児島県内外から68組、およそ1200人の踊り手が参加。威勢のいい掛け声とともに、迫力ある踊りを披露していました。 「初めて見るが、かっこいい」 「すご