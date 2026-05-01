動画配信サービスのU-NEXTは、5月10日に『UFC 328 ：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を実施することが決定した。フライ級タイトルマッチに挑戦する平良達郎（26）を多くのファンと応援すべく、東京・水道橋付近と平良の出身地である沖縄県県庁駅前付近の2ヶ所で開催する。【画像】UFC初タイトル戦にむけてアメリカで練習する平良達郎2022年2月にUFCと契約を果たした平良は、数々の激闘を制し昨年12月には元王