俳優の有村架純が3日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。【動画】元同居人が秘蔵写真を大公開…有村架純もツッコみ「ちょっとー」林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純。清楚で順風満帆なイメージの強い有村だが、その役者人生は度重なる「試練」の連続であっ