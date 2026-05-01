元バレーボール日本代表で、現在は日本バレーボール協会会長を務める川合俊一（63）が1日、自身のインスタグラムを更新。きょうから入院することを報告した。【写真】ベッドの上から入院を報告した川合俊一投稿で「今日から入院。かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と説明。「手術日が決まってからの1ヶ月以上、食事制限が辛かった笑」と振り返った。続けて「SVリーグの男