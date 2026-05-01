脳科学者の中野信子氏が1日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に出演。元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が元部下への準強制性交罪に問われた事件で、被害を訴えている女性検事が4月30日に大阪地検に辞表を提出したことに言及した。女性検事は記者会見を開き、同僚副検事による誹謗（ひぼう）中傷など二次被害があったと訴え、検察組織を批判。「復職する道を整えてもらえず、被害もなか