日本バスケットボール協会が１日、２０２６年の男子日本代表候補選手５３人を発表し、八村塁（レイカーズ）と河村勇輝（ブルズ）のＮＢＡ組２人が名を連ねた。比江島慎（宇都宮）で、最年少は１７歳で白谷柱誠ジャックとベネディクト研一郎。パリ五輪代表の渡辺雄太、富樫勇樹（ともに千葉Ｊ）らも名を連ねた。今メンバーから、９〜〜１０月に開催される愛知・名古屋アジア大会と、Ｗ杯２０２７アジア地区予選代表が選ばれる。