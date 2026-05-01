「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』。4月28日（火）に放送された第1話では、エルフ・荒川が“結婚したい男性俳優”を実名告白する場面があった。©AbemaTV,Inc.同番組は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組