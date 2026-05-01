人気お笑いコンビの「ヤーレンズ」がパーソナリティを務める話題のポッドキャスト番組『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』が5月28日(木)に2回目の公開収録を行うことが決定した。会場は前回に続いて東京ドームシティ内にあるJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」。時間は午後7時開演予定。チケットは抽選販売となり、blue-ing!公式HPにて5月1日(金)正午より5月10日(日)23:59まで申し込みを