★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２フィジカルＡＩ ３ドローン ４データセンター ５防衛 ６半導体製造装置 ７人工知能 ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９ＪＰＸ日経４００ １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「円高メリット」が１９位となっている。 今週は中銀ウィークとなった。４月２７～２８日開催の日銀の金融政