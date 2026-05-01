コベントリーは2日に行うチャンピオンシップ(英2部相当)最終節のワトフォード戦について、「史上最悪のユニフォームを着用します」と発表した。今季好発進を飾ったコベントリーは第43節で2000-01シーズン以来のプレミアリーグ昇格を決めると、翌節には2試合を残して優勝が確定。今季35試合7得点のMF坂元達裕も優勝セレモニーで喜びを分かち合っていた。そうして迎えるチャンピオンシップ卒業試合の最終節は、アウェーのワト