ヴァンフォーレ甲府は1日、DFメンデス(31)が加入することを発表した。背番号は「95」となる。メンデスは2023年5月から25年1月までジェフユナイテッド千葉に所属していて、退団後は無所属になっていた。過去には20年9月から22年1月まで甲府にも所属していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●DFメンデス■生年月日:1995年4月25日(31歳)■国籍ブラジル■身長/体重188cm/86kg■経歴パルメイラス-ユニオン(以上