日本サッカー協会(JFA)は4月30日、審判交流プログラムとしてポーランドからダミアン・コス主審(37)、アルカディウシュ・カミル・ヴォイチック副審(42)、アダム・カラセヴィチ副審(37)が来日することを発表した。J1百年構想リーグの第15節〜第18節を担当する予定で、ヴォイチック副審のみ「来日スケジュール調整中のため、遅れて合流予定」としている。審判交流プログラムはJFAが2008年から海外のサッカー協会や連盟と連携して