Jリーグは4月30日、アビスパ福岡MF名古新太郎に対する2試合の出場停止と罰金20万円の処分を発表した。名古は4月29日のサンフレッチェ広島戦に先発出場するも、相手選手へのスライディングタックルをめぐってオンフィールド・レビューが行われた結果、一発退場の判定を下されていた。Jリーグ規律委員会はこのプレーについて「相手競技者の左脛に対し、足裏で過剰な力でタックルした行為は、著しく不正なプレーに該当すると判