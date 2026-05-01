LE600Bi（ホワイト） 株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXのLEDライト「Litemons（ライトモンズ）」シリーズを5月1日（金）に発売する。 「Litemons」は、動画制作やライブ配信、商品撮影などに向けたCOBタイプのLEDライトシリーズ。スタンダードなブラックモデルのほか、一部機種ではホワイトカラーも用意した。 ボーエンズマウントを採用し、各種アク