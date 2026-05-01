先月（４月）１日現在の山形県の推計人口は９８万４７６３人で、前の月に比べ３８３４人減少しました。 【写真を見る】山形県の人口は戦後最少に98万4763人この春、一気に4000人減少 年度末で県外への転出が増えたことが減少の主な要因と見られています。 県によりますと、先月（４月）１日現在の県の推計人口は９８万４７６３人でした。男性が４７万８１９４人、女性が５０万６５６９人、となっています。 全体では前の月