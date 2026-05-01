伊藤ハム米久ホールディングス [東証Ｐ] が5月1日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比46.5％増の303億円に拡大したが、27年3月期は前期比7.9％減の280億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の期末配当を75円(年間配当は320円)実施するとし、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当155円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の70.3億