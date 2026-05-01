双日 [東証Ｐ] が5月1日昼(12:15)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比6.3％減の1036億円になったが、27年3月期は前期比25.5％増の1300億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比15円増の180円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比32.8％減の231億円に落ち込んだ。 株探