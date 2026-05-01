拉致被害者の地元である柏崎市と佐渡市の市長が木原官房長官と面会し、拉致問題の早期解決を要望しました。 柏崎市・桜井雅浩市長と佐渡市・渡辺竜五市長は、4月30日、福井県小浜市の杉本和範市長とともに木原官房長官と面会。北朝鮮との直接交渉による拉致問題の全面解決や、積極的な世論の喚起などを要望しました。 ■木原稔官房長官 「総理も手段を選ばないと言っている。その総理の指示に基づいて、政府を挙げて一