これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、佐渡と下越に暴風警報が発表されています。 そのほかにも、上・中越に強風注意報、上・中・下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中越と佐渡に波浪注意報が発表されています。 ◆1日(金)これからの天気 雲に覆われて、雨が降る時間がある見込みです。 カミナリが鳴り、雨脚が強まることもあるでしょう。 降水確率は、夜にかけて高くなっています。 ◆1日(金)の予想