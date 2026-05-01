新潟市は、高齢者や児童など約1万5000人分の名簿を紛失したと発表しました。 ■新潟市 上所美樹子福祉部長 「名簿に記載されていた市民の皆様には、大変な心配とご迷惑をおかけすることになり心よりお詫び申し上げます。」 新潟市によりますと、紛失したのは地域の見守り活動のために民生委員に提供していた名簿で、高齢者と児童・災害時の避難で支援が必要な人のあわせて約1万5000人分です。名簿には、氏名や住所・生