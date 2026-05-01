きょうは午後も雨の続く所が多く、雷や強い雨に注意が必要です。 【画像】いつどこで雨が降る？ きょう正午～あす午前0時まで 最新の雨シミュレーション 名古屋市内はきのうから雨が降っていて、正午前も雲や雨で見通しが悪くなっています。現在の気温は17℃です。 きょうは午後も各地で雨が降り、沿岸部を中心に風が強まるでしょう。最高気温は21℃前後の所が多い予想です。尾鷲では天気が回復し、夏日になるでし