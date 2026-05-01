岐阜県大垣市で、80代の男性が1億9000万円相当の金の延べ棒をだまし取られました。 【写真を見る】80代男性 “金の延べ棒”1億9000万円相当だまし取られる きっかけは刑事と担当検事を名乗る男からの電話… 岐阜･大垣市 警察によりますと、今年2月下旬ごろ大垣市に一人で暮らす80代の男性の自宅の固定電話に、警視庁の刑事と担当検事を名乗る男から「あなたのマイナンバーカードが流出している」と電話がありました