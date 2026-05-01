俳優の中条あやみさんが4月29日、自身のインスタグラムを更新。優美なドレスアップ姿を公開しました。【写真を見る】【中条あやみ】優美なドレスアップ姿を公開「永遠に美しい」「笑顔かわいすぎ」ファン絶賛ラルフ ローレン日本上陸50周年を記念して迎賓館赤坂離宮で行われたガラパーティーに参加した中条さんは、ボディラインが際立つ、水色のドレス姿を披露しました。 さらに「贅沢な時間でした 」とテキストとともに、笑