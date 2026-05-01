気象台は、午後0時31分に、洪水警報を高萩市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・高萩市に発表 1日12:31時点北部では、1日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高萩市□洪水警報【発表】1日昼過ぎに警戒