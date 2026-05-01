気象台は、午後0時25分に、大雨警報（浸水害）をいわき市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・いわき市に発表 1日12:25時点浜通りでは、1日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いわき市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日昼過ぎに警戒3時間最大雨量45mm