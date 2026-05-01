和歌山県の有田川町では１日、アユ釣りが解禁されました。 和歌山県有田川町では１日、アユ釣りが解禁され、雨の中、早朝からこの日を待ち望んでいた釣り人たちが訪れていました。 この時期はまだ水温が低く、アユの活動が落ち着いているということですが、17センチほどのアユが釣れるということです。 （訪れた人）「初がかりです。16～17センチあると思います。この寒い天候の中、かかってよかった」 今年は