ゴールデンウィークにあわせ、京都市では大規模な古書の即売会が行われています。 京都市左京区のみやこめっせで開かれている古書の即売会は、古書店の有志でつくる「京都古書研究会」が企画したもので、今回で44回目です。 会場には平安時代から現代までの古文書や漫画、版画など約20万点が並び、日本を代表する歴史小説家、司馬遼太郎さんの直筆とされる草稿には約2700万円の値が付けられています。 （来場者）「