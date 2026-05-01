ゴールデンウィーク期間中の平日にあたるきょう、関東は大雨になり通勤時間帯を直撃しました。記者「午前9時すぎの東京駅前です。通勤時間帯に激しく冷たい雨が降り続いています」発達した低気圧の影響で、東日本など広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。きょう、東京都心の最低気温は10.8℃。東京駅前では、厚手の上着で出勤する人の姿もみられました。女性「もう滝雨です。髪が濡れるの嫌で、完全防備です」男性