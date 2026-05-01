元衆院議員の金子恵美氏が、所属していた芸能事務所「レプロエンタテインメント」とのマネジメント契約を終了していたことが1日、分かった。関係者によると、4月をもって終了したとみられる。1日現在、同社公式サイトのアーティスト一覧から金子氏の姿は消えている。金子氏は2020年2月に同社とマネジメント契約を結んだことを発表。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」などでコメンテーターとして活躍している。