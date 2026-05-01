フリーアナウンサーの岩田絵里奈が1日にInstagramを更新。『スッキリ』（日本テレビ系）で共演していた加藤浩次との再会2ショットを披露した。【写真】岩田絵里奈と加藤浩次、笑顔の2ショット3月末で日本テレビを退職しフリーとなった岩田が投稿したのは2日に放送される『人生最高レストラン』（TBS系）からのオフショット。写真には、笑顔で並ぶ岩田と加藤の姿が収められている。投稿の中で岩田は「日テレ時代のスッキリ以来