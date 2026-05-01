ソーシャルバンクZAIZENは4月22日、「個人投資家の投資実態調査」の結果を発表した。同調査は3月26日〜27日、現在投資をしている20〜70代の男女1,010人を対象に、インターネットで実施した。約半数が「2007年以前」から投資を開始している投資を始めた時期について尋ねたところ、「2007年以前」(46.0%)が最も多く、長期にわたり運用を続けている投資家が多いことがわかった。「2013年以降」に投資を始めた層も一定数見られ、新規参