King ＆ Princeの永瀬廉と〓橋海人（「高」は「はしごだか」が正式表記）が、雑誌「MEN’S NON‐NO」の創刊40周年記念号となる2026年6月号（5月9日発売、集英社）のカバー＆カバーストーリーに登場する。2021年6月号の35周年カバーに続いての登場となる。【写真】King ＆ Prince永瀬廉、相棒・高橋海人の『鬼の花嫁』感想を明かす2人のさまざまな時代を象徴するスタイリングに身を包んだ、ぜいたくな撮りおろしカットをたっぷ