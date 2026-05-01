マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」が、「春の大規模セール」をスタートした。フェア開催期間は4月27日（月）から5月31日（日）まで。インプレス／C&R研究所／マイナビ出版発行の約700タイトルのIT書籍の電子版を最大90％オフで購入可能だ。Tech Book Zone Manatee 春の大規模セール○プログラミング・開発系の書籍を中心としたセールセールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」