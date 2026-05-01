香取慎吾が、ジャネット・ジャクソンのKアリーナ横浜での6月13日の公演にスペシャルゲストとして出演し、オープニングアクトとして30分の特別ステージを披露することが決まった。【写真】「誰かと思ったら」香取慎吾、衝撃ヘアにファン騒然「なんで似合っちゃうの？」ジャネットの来日公演「JANET JACKSON JAPAN 2026」では、国内外のアーティストとの多彩なコラボレーションが展開される。香取のほか、6月14日のKアリーナ横浜