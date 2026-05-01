【GiGO イオンモール ハドン/リトルプラネット イオンモール ハドン】 4月30日 オープン 場所：イオンモール ハドン（ハノイ,ベトナム） GENDA GiGO Entertainmentは、海外現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」は、が運営する「GiGO イオンモール ハドン」および、リトプラよりライセンス供与を受けた次世代型テーマパーク「リトルプラネッ