坂木持丸／ririttoによる人気小説『世界最強の魔女、始めました〜私だけ「攻略サイト」を見れる世界で自由に生きます〜』（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊※漫画版は戸賀環が田が担当）を原作としたアニメ『世界最強の魔女、始めました』が、10月から放送されることが決定。ティザービジュアルと超特報映像が解禁された。主人公ローナ役は橘杏咲が務める。併せて、原作者の坂木とキャラクター原案のriritto、漫画版を